Vous avez effectué dix changements pour affronter les Fidji. Pourquoi ?

Le match de l’Angleterre a été très percutant, voire traumatisant sur le plan physique. Après il y a deux enjeux : d’abord permettre aux filles de récupérer, de soigner les bobos. Après la rencontre, on ne s’en rend pas compte à cause de l’adrénaline. Les surlendemains, il y a beaucoup de bobos. Et puis deuxièmement, il y a aussi un groupe qualité et de quantité de 32 joueuses. Certaines ont plus de fraîcheur que d’autre, il a donc fallu trouver un équilibre entre performance et fraîcheur. Il y a des joueuses comme Romane qui sont vraiment hors du groupe mais d’autres n’ont que des petits bobos. On doit avoir un groupe qui permet le turnover, et qui doit montrer son potentiel.

Coco Lindelauf et Assia Khalfaoui sont donc titulaire...

Annaëlle (Deshaye) et Clara (Joyeux) ont enchaîné deux matchs durs, et deux grosses performances. On demande beaucoup à ces joueuses qui évoluent en première ligne.. On sait qu’avec Coco et Assia, on a deux jeunes joueuses de qualité. Elles ont performé en club en élite 1, et ont joué les premiers rôles dans leurs clubs responsables. Elles ont fait des entrées très intéressantes la semaine dernière.

Quel bilan faites-vous de Céline Ferer en tant que capitaine pour les deux premiers matchs ?

Céline ne sera pas capitaine mais elle garde un fort leadership car elle a des responsabilités en touche, où elle se charge des annonces. Elle a apporté ce qu’on attendait d’elle, sa bonne humeur hors du terrain, et sa férocité dans le combat. C’est du Ferer quoi !

Coupe du monde féminine - Céline Ferer (France)Icon Sport

Pourquoi avoir fait le choix de titulariser Jessy Trémoulière à l'ouverture ?

J’attends de « Jess » qu’elle montre toutes ses qualités. J’ai souhaité la repositionner plus spécifiquement à ce poste de numéro dix en équipe de France, même si elle n’y évolue pas toujours en club. Elle a les qualités pour s’exprimer à ce poste. Et j’attends qu’elle apporte son expérience, notamment en début de match qui peut être à haute tension. Il faudra maîtriser ce début de match. Cela fait partie de la concurrence saine que je souhaite dans cette équipe.

Emeline Gros et Julie Annery connaîtront leur première feuille de match dans ce Mondial...

Elles font partie des joueuses qui commencent à avoir de l’expérience dans leurs clubs où elles sont des cadres, et en équipe de France puisqu’elles ont plus de 20 sélections. Elles vont apporter toute la fraîcheur des filles qui n’ont pas encore joué beaucoup. Elles ont beaucoup de vitesse, et elles peuvent aller chercher des espaces, ou aller fermer des espaces rapidement. Les Fidjiennes

La France n'a jamais affronté les Fidji, quels sont les points forts de cette équipe ?

C’est une équipe à l’image des garçons, très surprenante, imprévisible. C’est un peu le grand saut dans l’inconnu pour cette rencontre. Il faudra les surveiller, notamment sur des touches ou des pénalités vite jouées. Elles ont montré qu’elles étaient capables d’attaquer de très loin. On sent la volonté forte de l’équipe à ancrer le match de l’Angleterre, car on ne peut pas se permettre de se laisser.