"Vous dire que j'ai la solution, je serais un menteur"... Le top des déclas du week-end

" Vous dire que j'ai la solution, je serais un menteur "

Après la quatrième défaite des siens en autant de rencontres, Chistophe Laussucq s'est montré fataliste et pessimiste en conférence de presse quant à la suite de la saison des Agenais. Abattu, il s'est même remis en question personnellement . "Vous dire que tout va bien, ce n'est pas vrai. Cela fait douze ans que je suis entraîneur, je n'ai jamais vécu une période comme ça. On ne va pas se mentir. C'est compliqué pour tout le monde. […] Vous dire que j'ai la solution pour aller faire un gros match à Montpellier, battre Bayonne et se maintenir, je serais un menteur et je ne suis pas un menteur."

" On a perdu deux ou trois points "

Le manager lyonnais Pierre Mignoni n'a pas caché sa déception après avoir vu son équipe se faire rejoindre sur la sirène à Pau. Comme à son habitude, l'ancien demi de mêlee international n'a pas mâché ses mots face aux journalistes. "Après ce match nul, mieux vaut que je ne dise pas tout ce que je ressens. Il faut l'accepter, c'est ainsi. On a même perdu deux ou trois points parce qu'on avait le bonus offensif: c'est de notre faute". Après s'être imposé face à Bordeaux, le Lou n'a pas enchaîné au Hameau, pour le plus grand regret de son staff.

" Le grand perdant de cette guerre, c'est le rugby "

Dans les colonnes du Midi Olympique, Frédéric Michalak s'est exprimé au sujet de la guerre actuelle entre la LNR et la FFR concernant les futurs matchs de l'Équipe de France. Il s'est montré deçu par ce qu'il est en train de se passer au coeur du rugby français. "Le grand perdant de cette guerre, c'est le rugby. Partout dans le monde, les championnats sont reprogrammés, différés... Les autres ont su se réadapter à la situation actuelle alors que nous, on a préféré rester sur ce qui se faisait avant."

Top 14 - Frédéric MichalakIcon Sport

" Thomas Ramos se plaît à ce poste "

Le Stade toulousain s'est imposé samedi face au Racing 92, à la Paris La Défense Arena. Après cette rencontre, le demi de mêlee rouge et noir, Antoine Dupont n'a pas tari d'éloges envers son coéquipier, Thomas Ramos. Habituel arrière, l'ancien columérin était titulaire à l'ouverture face aux Racingmen. "Pour revenir à nous, on aime généralement avoir trois ouvreurs sur le terrain: Thomas Ramos se plaît à ce poste, et ça se voit. Romain Ntamack et Zack Holmes ont également été très bons contre le Racing."