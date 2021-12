VIDEO : remise des maillots #JustinSponsor21 chez le Rugby Hospitalier Toulon

Pour triompher lors de cette opération, l'équipe du Var a su faire preuve d’originalité, d’humour mais surtout de passion ! Pour tenter sa chance il fallait tout d’abord déclarer sa flemme à son club de cœur via la plateforme Justin Sponsor. Un jury d'experts a ensuite passé de longues heures de délibération avant de désigner les messages qui sentaient le plus le saucisson (et un peu le rugby, quand même). Ainsi, cinq équipes ont été choisies pour se disputer la finale, toujours avec l'objectif de gagner un an de sponsoring Justin Bridou.

Les cinq prétendants ont ensuite redoublé d'imagination et d'esprit d'équipe pour partager des photos débordantes d'humour et de convivialité, avec comme thème la troisième mi-temps. Le Gan Olympique Rugby, l’Ovalie caennaise, le Rugby Club Hospitalier Toulon, l’US Orléans et le Racing Club Mions se sont livrés une belle bataille dans la bonne humeur. Ce sont les supporters qui les ont départagé en votant pour leur photo préférée et c’est le Rugby Club Hospitalier Toulon qui a remporté un véritable succès !

Une photo qui sent bon la troisième mi-temps

Cette victoire est très loin d'être volée tant la photo de l'équipe sent bon la troisième mi-temps avec une montagne de saucissons Justin Bridou. "Pour la photo, on s'est tous réuni et chacun a amené sa patte personnelle, racontait David Favoli, le secrétaire général du club. On était dans le bar d'un copain et chacun est venu avec ses déguisements. Ce qui était rigolo, c'était tous les stickers sur la photo et le fait qu'on ait tous des positions et des tronches différentes.". David, qui est d'ailleurs un des deux joueurs les plus expérimentés de l'équipe, ne cachait pas non-plus que ce concours a permis à l'équipe de passer un bon moment ensemble. "On a bien rigolé, ça nous a permis de passer une bonne soirée entre nous."

Le club nous a également confié sa petite technique pour être élu : "On a harcelé tous les gens qui étaient autour de nous. Matin midi et soir", avouait David. Une méthode efficace puisqu'à la fin, le club du Var remporte le concours et aura l'honneur d'avoir Justin Bridou comme sponsor pendant 1 an !