Valence - Montauban encore reporté, dernière saison pour Huget... Les 5 infos de ce week-end

Huget arrêtera à la fin de la saison

Dans un entretien au Canal Rugby Club, l'ailier toulousain Yoann Huget a annoncé l'arrêt de sa carrière à la fin de la saison. N'ayant apparament pas prolongé alors que son contrat se termine à l'issue de ce championnat, le joueur ne se sent pas prêt "pour repartir une année de plus. Ce n'est pas possible". Passé par Agen, Bayonne et donc le Stade Toulousain, Huget compte aussi 62 sélections avec le XV de France avec 14 essais inscrits. Alors qu'il vient d'avoir 33 ans, Huget va donc tenter de finir en beauté sa saison avec les Rouge et Noir.

Plus de cas positifs chez les Fidji

Alors que plusieurs cas de Covid-19 avaient été détectés dans l'effectif des Fidji il y a quelques jours, les joueurs ont tous été retestés. Bonne nouvelle : il n'y a plus aucun cas à déplorer. La rencontre France-Fidji pour le compte de la première journée de l'Autumn Nations Cup prévue dimanche après-midi à 16 heures à Vannes aura donc bel et bien lieu. Après la France, les Fidjiens joueront en Italie le 21 novembre et en Écosse le 28 novembre.

Trois joueurs en plus avec les Bleus

Alors qu'un groupe de 28 joueurs était en train de préparer la rencontre face aux Fidji depuis jeudi, trois joueurs supplémentaires ont été appelés pour constituer le groupe de 31. Il s'agit du Racingman Teddy Thomas, du Castrais Anthony Jelonch et du Lyonnais Killian Geraci. Les deux derniers cités étaient sur le terrain ce week-end tandis que Teddy Thomas n'était pas sur la feuille de match.

Valence Romans - Montauban encore reporté

Alors que la rencontre entre Valence Romans et Montauban comptant pour la cinquième journée avait déjà été reportée au 13 novembre, celle-ci n'aura finalement pas lieu à cette date. En effet, des cas de Covid-19 sont toujours présents dans l'effectif rhodanien. Valence Romans avait déjà vu sa rencontre de ce week-end à Mont de Marsan reportée. Aucune date n'a été communiquée mais cependant, Montauban jouera bel et bien vendredi prochain, face à Provence Rugby, un match de la sixième journée qui avait été lui-même reporté.

Bouldoire arrivé à Valence Romans

Valence Romans, justement, a enregistré ce week-end l'arrivé de l'ancien joueur de Biarritz Charles Bouldoire. L'ailier de 26 ans, également passé par La Rochelle, arrive en renfort pour palier l'absence de Lucas Mensa, parti avec l'Argentine en Australie pour disputer le Rugby Championship. Bouldoire s'est engagé pour au moins une saison.