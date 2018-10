Vague de blessures à Clermont, au MHR et au Racing... Les 5 infos qu'ils ne fallait pas rater lundi

Lapandry out au moins 1 mois et demi

Le troisième ligne aile de Clermont, Alexandre Lapandry, a été opéré de la main gauche et sera absent des terrains pendant une période comprise entre six et huit semaines, a annoncé son club lundi. Le joueur souffre d'une "fracture nette du troisième métacarpe de la main gauche" et a été opéré dimanche matin à la Clinique de la Châtaigneraie. Son retour à la compétition est espéré "avant la fin de l'année 2018", précise l'ASM. Lapandry, qui était de la tournée estivale du XV de France en Nouvelle-Zélande, s'est blessé samedi en tout début de rencontre, face aux Roumains de Timisoara, lors d'un match de Challenge européen largement dominé par les "Jaunards" 70-12.

Les Bleues démarrent le circuit mondial à 7 comme l'an dernier

La France a terminé à la 4e place de la première étape du circuit mondial 2018-19 de rugby à VII féminin, remportée par la Nouvelle-Zélande, dimanche à Glendale (Colorado). Les Bleues, vice-championnes du monde en juillet, ont terminé leur week-end américain sur deux défaites. Les Bleues, vice-championnes du monde en juillet, ont terminé leur week-end américain sur deux défaites. Elles ont d'abord raté de peu leur qualification pour la finale face aux États-Unis (21-19), avant de s'écrouler face au Canada (28-0) dans le match pour la 3e place.

Nouvelle prolongation à Brive

David Delarue (22 ans) et Retief Marais (23 ans) ont signé une prolongation de contrat les liant au club corrézien jusqu'en 2022. Le CA Brive l'a annoncé sur leur compte twitter. Le premier a été titularisé contre Aurillac et Soyaux-Angoulême.

Chaveau de nouveau incertain

Touché au poignet contre l'Ulster en Champions Cup, Xavier Chauveau a dû être remplacé très tôt dans le match. Il souffre d'une entorse et sa présence dans le groupe francilien pour la réception de Pau ce week-end est fortement compromise. Si le forfait est confirmé en milieu de semaine, le staff du Racing 92 devrait donc faire confiance à Antoine Gibert en doublure de Teddy Iribaren.

Willemse out

Après avoir été touché contre Newcastle ce dimanche, le deuxième ligne du MHR Paul Willemse a passé aujourd'hui une échographie décelant une déchirure sur un cartilage d'une côte. Il sera donc incertain pour le déplacement au Stade français ce samedi à 20h45 mais devrait revenir contre le Racing le 4 novembre.