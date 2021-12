Urios prolonge à l'UBB, un joueur des Ospreys amputé... Ce qu'il ne fallait pas manquer ce lundi

Urios sera le manager de l'UBB jusqu'en 2025

C'était attendu, les supporters de Bordeaux-Bègles sont désormas fixés. Le manager girondin, Christophe Urios prolonge l'aventure avec l'UBB pour deux saisons supplémentaires. Son contrat court désormais jusqu'en 2025. Initialement engagé jusqu'en 2023, l'ancien manager castrais restera donc au minimum trois saisons de plus sur le banc de Bordeaux.

Tafili devrait rester au Stade toulousain

Alors qu’il était en contacts avancés avec le Racing 92, qui avait fait de son recrutement une priorité, le pilier droit du Stade toulousain Paulo Tafili (25 ans) aurait décliné l’offre du club francilien. Selon nos informations, et alors qu’il était en fin de contrat en juin, l’intéressé devrait prolonger son engagement à Ernest-Wallon, où staff et dirigeants souhaitaient le conserver. Cette saison, il a disputé dix matchs toutes compétitions confondues, dont quatre comme titulaire. Au même poste, les Stadistes discutent avec le All Black Charlie Faumuina (34 ans ; 50 sélections) pour étendre leur collaboration.

Phillips, talonneur des Ospreys amputé d'une jambe

Le talonneur des Ospreys Ifan Phillips a révélé dimanche qu'il avait dû être amputé d'une jambe après avoir été victime d'un accident de moto survenu début décembre. "J'ai été admis en salle d'opération dès mon arrivée, mais après une longue intervention chirurgicale, il n'a pas été possible de sauver ma jambe. J'ai donc dû subir une amputation au-dessus du genou", a déclaré Phillips, qui espère recevoir une prothèse de jambe.

Le joueur des Ospreys Phillips amputé d'une jambe (Instagram du joueur)Other Agency

Delpoux, nouveau directeur sportif du RC Narbonnais

Lanterne rouge du Pro D2, Narbonne est à la recherche de solutions. Selon nos informations, Marc Delpoux, l'un des cinq présidents du club en charge notamment du recrutement prendra les rênes de l'effectif audois début janvier. Pour autant Julien Seron, Brice Mach et Sébastien Logerot resteront tous les trois au sein du staff technique.

La Section paloise s’offre la pépite agenaise Gailleton

Grande révélation de la saison agenaise, le jeune trois-quarts centre Emilien Gailleton (18 ans) était sur les tablettes de plusieurs écuries de l’élite, dont Toulouse, Clermont et Pau. Auteur de huit apparitions cette saison avec le SUALG en Pro D2, pour sept titularisations, la pépite lot-et-garonnaise a opté pour la Section paloise. Selon nos informations, le joueur (partenaire d’entraînement du XV de France lors de tournée d’automne, durant la semaine précédant le match contre la Nouvelle-Zélande) s’est engagé pour les trois années à venir en faveur de la Section paloise.