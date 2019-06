L'almanach "Une saison de rugby" est désormais dans vos kiosques. Découvrez 146 pages de récits passionnants sur l'année qui vient de s'écouler dans le monde du rugby. Revivez la conquête du Brennus par les Toulousains, mais aussi la montée de l'Aviron Bayonnais et un bilan précis du parcours de tous les clubs professionnels. On pourra aussi se remémorer le Tournoi des 6 Nations 2019 et le triomphe gallois puis la Coupe d'Europe et la démonstration des Saracens.

Les plus pointus pourront aussi récupérer les fiches techniques de tous les matchs qui ont compté cette saison. Pour 8,90€, tout le monde pourra rafraîchir sa mémoire et mettre ses souvenirs en perspectives.