Une ordonnance accentue le danger sur les clubs pros, Castle démissionne... Les 5 infos de ce jeudi

Une ordonnance accentue le danger pour les clubs professionnels

À partir du 1er mai, dans un une semaine, une nouvelle ordonnance stipule que le plafond de prise en charge du chômage partiel se trouvera modifié. En conséquence, les entreprises qui rémunèrent leurs salariés au-delà de 4819,17 euros grâce aux aides de l’état paieront finalement des contributions et cotisations sociales dont elles étaient exemptées depuis le début de la crise, le précédent plafond étant fixé à 6800 euros. De quoi créer un nouveau vent de panique dans le milieu du rugby, où les salaires supérieurs à 5000 euros sont légion. Et susciter une nouvelle énorme onde de choc sur une économie déjà fragilisée...

Deux All Blacks quittent la Section

Les internationaux néo-zélandais Colin Slade (32 ans, 21 sélections) et Ben Smith (33 ans, 84 sélections) en ont fini de leur aventure paloise. Le président de la Section Bernard Pontneau a annoncé dans les colonnes de La République des Pyrénees que les deux joueurs étaient déjà repartis en Nouvelle-Zélande. "On ne reprendra pas, nous avons accepté qu'ils repartent pour des raisons de carrières et personnelles. Ça s'est fait récemment et assez vite, selon les opportunités de vols. Pour Colin, c'est rageant que ça se termine comme ça. Lui et le club rêvaient d'une issue différente."

Top 14 - Colin Slade (Pau) contre ToulouseIcon Sport

La patronne de Rugby Australia démissionne

En pleine tourmente depuis quelques semaines, Raelene Castle a décidé de démissionner de son poste de présidente de Rugby Australia après que son conseil d'administration lui ait annoncé qu'il n'avait plus confiance en elle. "Le jeu est plus grand que n'importe quel individu. Donc ce soir, j'ai dit au président (Paul McLean) que je démissionnerai de ce rôle. Je ferai tout ce qui est nécessaire pour assurer une passation ordonnée." Le mandat de Castle aura notamment été marqué par l'affaire Folau, mais aussi par des soucis de gestion qui font de la fédération australienne une des plus endettées. Une situation que la crise du coronavirus n'est pas venue arranger, au contraire...

Des joueurs de l'Ulster violent les règles de confinement

Trois joueurs de la province de Belfast ont été photographiés en train de s'entraîner dans un parc de la capitale nord-irlandaise. Il s'agit de David O'Connor et son frère Alan ainsi que leur coéquipier Marty Moore. Et ce alors que l'Irlande du Nord est en plein confinement. Le club n'a pas tardé à réagir en publiant un communiqué. "Ce n'était pas un rassemblement pré-organisé et deux des joueurs sur la photo sont des frères qui vivent dans le même foyer. Il a été rappelé aux joueurs de respecter la distance sociale lorsqu'ils font de l'exercice en plein air et nous continuerons de renforcer ce message."

Ulster : Des joueurs violent les règles de confinement pour s'entraînerTwitter

Les clubs basques lancent leurs masques

Face à une possible fin du confinement prévue le 11 mai prochain, le BOPB a décidé d'offrir des masques personnalisés aux services sanitaires de la ville de Biarritz. Ces masques, fabriqués en France, seront également distribués aux salariés du club de la Cote basque ainsi qu'aux supporters du club Rouge et Blanc. Quant au voisin bayonnais, l'Aviron a décidé de mettre des masques réutilisables aux couleurs du club à la vente. Les bénéfices seront reversés aux hôpitaux. Deux initiatives solidaires à saluer.