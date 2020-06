Une légende des Harlequins se retire, Nakarawa prolonge à Glasgow... Les 5 infos de ce mercredi ☕

Mark Lambert raccroche les crampons

C'est un joueur emblématique des Harlequins qui tire sa révérence. À 35 ans, et après 17 saisons aux Harlequins, le pilier gauche anglais Mark Lambert a annoncé ce mercredi qu'il mettait un terme à sa carrière de joueur professionnel. Malgré sa régularité e tsa longévité, l'ex-international U20 n'aura jamais connu une sélection avec le XV de la Rose. Au total, il aura joué 250 matchs pour les Quins, remportant au passage une Coupe d'Angleterre, deux Challenge Cups et surtout un Premiership en 2012, le premier de l'histoire du club londonien.

Nakarawa reste à Glasgow

"Le roi des offloads ne partira nulle part !" C'est par ces mots que le club écossais des Glasgow Warriors a annoncé la prolongation de son deuxième ligne Leone Nakarawa (32 ans). Le Fidjien, arrivé en cours de saison après le Mondial japonais et son licenciement du Racing 92, n'a joué pour l'instant que trois matchs avec les Warrior. Mais il a cependant son équipe dirigeante et s'est réengagé pour la saison 2020-2021.

Super Rugby Aotearoa : Scott Barrett déclare forfait

Le capitaine des Crusaders va subir une opération chirurgicale au pied, et ne pourra donc pas poursuivre la compétition du Super Rugby Aotearoa. Il avait déjà manqué le match d'ouverture à cause de cette blessure, contractée une semaine plus tôt, lors d'un entraînement. Les Crusaders vont donc devoir jouer sans leur capitaine pour le reste de la compétition.

Reniel Hugo retourne aux Cheetahs

Le deuxième ligne sud-africain Reniel Hugo (29 ans) va à nouveau jouer pour les Cheetahs la saison prochaine. Parti au Japon en 2018 pour jouer avec les Toyota Verblitz, il a fait le choix de retourner jouer en Afrique du Sud. Hugo (1,97 m, 109 kg) avait fait ses débuts en Vodacom Cup avec la Western Province et les Blue Bulls, avant de disputer le Super Rugby puis le Pro 14 avec les Cheetahs de 2015 à 2018.

Ollie Lauwrence prolonge à Worcester

Deux jours après la re-signature de son troisième ligne Ted Hill, le club anglais vient annoncer la prolongation d'une autre de ses pépites, en la personne du centre Ollie Lawrence. Âgé de seulement 20 ans, l'anglais d'1,80 m pour 91 kg joue sa troisième saison dans le groupe professionnel. Sur l'exercice 2019-2020, l'ex-international U20 aux aptitudes physiques impressionnantes a été aligné à 14 reprises, pour 11 titularisations et 6 essais.