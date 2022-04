Un match nul inattendu, l'exploit des Bleus... Voici le top 5 des matchs au stade Vélodrome !

5. Demi-finale de Top 14 (26 mai 2017) : Toulon 18 - 15 La Rochelle

Cette année-là, le Stade rochelais portait le lourd fardeau de favori pour le titre. Après une phase régulière conclut avec succès (1er, 85 points), La Rochelle figurait comme l'épouventail de ce dernier carré. Toutefois, rien ne s'est déroulé comme prévu, ce 26 mai 2017. La soirée a viré au cauchemar pour les Maritimes. Mais ce que tout le monde retiendra, c'est bien sûr la grosse intensité livrée par les deux formations où le carton rouge écopé par Pierre Aguillon (La Rochelle) en est bel et bien la preuve.

L'efficacité a aussi lourdement pesé sur la physionomie de la rencontre. Ce soir-là, nous avons retrouvé la botte majestueuse de Brock James version Clermont (100% de réussite), côté Toulonnais. A contrario, dans le camp charentais Zach Holmes n'a pas réussi à ajuster la mire (0%). Il est certain que tous ces points laissés en cours de route ont grandement pesé dans la déconvenue rochelaise. Bref, rien n'a sourit à la bande à Collazo.

Top 14 - Demi-finale de Top 14 entre Toulon et La Rochelle (2017)Icon Sport

4. 21ème journée de Top 14 (28 mars 2015) : Toulon 24 - 34 Toulouse

Elle reste encore aujourd'hui la dernière, mais surtout l'unique défaite du RCT au Vélodrome face à Toulouse. Pourtant, les Hauts-Garonnais ont eu du mal à rentrer dans le match. Certains diront que les coachings de Guy Novès en étaient la raison. Ce jour-là, l'entraîneur toulousain a décidé de laisser au repos certains de ses cadres (Yoann Huget, Thierry Dusautoir, Yoann Maestri). De plus, la blessure de Fickou n'est pas venu arranger le cas des Rouge et Noir et se voient menés de 11 points à la mi-temps (18-7). Homériques, les protégés de celui qui deviendra le sélectionneur des Bleus l'année suivante, ont complètement renversés la vapeur durant le second acte. Les Stadistes sont venus asséner un 27-6 en seconde mi-temps pour finalement s'imposer contre toute attente dans un Vélodrome grondant.

Top 14 - 21ème journée de Top 14 Toulon v Toulouse (2015)Icon Sport

3. 24ème journée de Top 14 (14 avril 2013) : Toulon 26 - 26 Clermont

Wilkinson, sur la sirène, a eu la balle de match au bout de sa botte, mais sa pénalité, tentée de plus de 50 mètres, est venue mourir aux pieds des perches auvergnates. Une ironie du sort quand on se souvient qu'au match aller, c'est Clermont qui avait claqué une pénalité après le gong, pour s'imposer (24-21) au terme d'une rencontre au suspense insoutenable.

Les Jaunards ont aligné une équipe fortement remaniée. Le RCT, de son côté, avait aligné 12 des 15 joueurs ayant contribué au succès en quart de finale de coupe d'Europe, contre les Tigers de Leicester, le week end d'avant. Durant le premier acte, c'est pourtant Clermont et son équipe bis qui vire en tête à la pause (20-11). En difficulté en mêlée, les Toulonnais parvenaient tout de même à marquer un essai (Mermoz, 8ème) et faisaient preuve d'une bonne solidarité pour défendre avec hargne et empêcher les Clermontois de prendre le large au tableau d'affichage. Après la pause, grâce à un ballon intercepté par Palisson et converti en essai sous les poteau, le RCT refaisait son retard et accrochait le match nul.

Top 14 - 24ème journée de Top 14 - Toulon v Clermont (2013)Icon Sport

2. Demi-finale de Champions Cup (19 avril 2015) : Toulon 25 - 20 Leinster (a.p)

Sur ce match-là, les 80 premières minutes sont effacés des mémoires. En effet, dans cette demi finale de Champions Cup entre le champion en titre et les Irlandais, les passionnés de rugby n'ont rien eu à se mettre sous la dent. Tout au long de la rencontre, nous avons assisté à un duel de buteur entre Leigh Halfpenny et Ian Madigan, tous les deux auteurs de 12 points (4 pénalités). La situation s'est alors décantée en prolongation. Ali Williams reçoit un carton jaune sans doute un peu sévère. Pourtant réduits à 14, les Toulonnais vont prendre l'avantage après une magistrale interception de Bryan Habana qui file ensuite inscrire seul un essai. Mais les Leinstermen vont revenir peu de temps après, avec un maul qui enfonce la ligne de défense varoise et permet à O'Brien d'inscrire un essai à son tour. Cinq points (25-20) sépareront alors les deux équipes, Toulon résistera et accèdera pour la troisième année consécutive à la finale de le coupe d'Europe. Magnifique.

Champions Cup - Demi-finale Toulon v Leinster (2015)Icon Sport

1. France 42 - 33 Nouvelle Zélande (18 novembre 2000)

Cette soirée-là fût magique pour tous les amoureux du ballon ovale. D'entrée de jeu, 2e minute, essai de Xavier Garbajosa. 7e minute, magnifique mouvement collectif conclu par Olivier Magne. Une pénalité de Titou Lamaison et le XV de France mène 17-0 alors que le match n'a débuté que depuis dix minutes. Nous connaissons tous la force mentale néo-zélandaise et les hommes de Wayne Smith ne baissent pas les bras. 26-24 à la pause pour la France.

Au retour des vestiaires, deux pénalités de Mehrtens permettent peu après aux hommes en noir de prendre l'avantage (26-30). A ce moment-là, difficile d'imaginer un sursaut d'orgueil côté français. Peu après l'heure de jeu, le capitaine montre la voie. Essai de Fabien Galthié pour repasser devant (33-30, 63e minute). Et comme Titou Lamaison a de nouveau envie de jouer le bourreau des cœurs néo-zélandais, l'ouvreur claque un drop, puis une pénalité, puis un second drop. 27 points à son compteur personnel. Les All Blacks ne franchiront plus la ligne d'en-but. Score final 42-33. Exploit historique.