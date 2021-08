Un joker médical à Toulon et Perpignan, Boniface blessé ... Ce qu'il ne fallait louper ce lundi

Roach arrive en joker médical à Perpignan

Le talonneur australien Hugh Roach débarque au Stade Aimé-Giral en tant que joker médical de Seilala Lam, blessé cet été avec les Samoa. Roach comptabilise une cinquantaine de matchs en Super Rugby avec les Crusaders, les Waratahs et les Rebels. Il jouait avec la franchise de MLR d'Austin avant d'arriver en Top 14.

Van der Merwe s'engage avec les Lions

La pépite du rugby sud-africain Edwill van der Merwe quitte les Stormers pour rejoindre les Emirate Lions. Il fait partie des meilleurs joueurs de la saison, que ce soit avec la Western Province ou les Stormers. il disputera tout de même les phases finales de Currie Cup avec la Western Province.

Le RCT a trouvé le joker médical de Tolofua

En recherche de joker médical suite à la blessure de Christophe Tolofua, le RCT a trouvé sa pépite : Mike Sosene-Feagaï. Le talonneur de 28 ans est un international américain d'origine samoane avec 7 sélections pour les Eagles. Il est passé par San Diego, Hawkes Day, Auckland et Old Glory DC.

Le directeur scientifique de la fédération néo-zélandaise veut changer le protocole commotion

Ken Quarrie, directeur scientifique de la fédération néo-zélandaise de rugby, a récemment déclaré que les joueurs commotionnés ne doivent pas rejouer avant plusieurs semaines. Spécialisé dans la prévention des blessures et la gestion des risques liés au sport, il estime que le rugby professionnel doit suivre le modèle de l'Australian Football League.

Sur Twitter, l'expert scientifique s'est signalé en émettant un avis négatif sur le protocole commotion en vigueur dans le rugby professionnel. "Si ça ne tenait qu'à moi, les joueurs commotionnés ne retournerait pas jouer pour, au moins, quelques semaines. Il y a des preuves que la récupération des symptômes précède la rétablissement physiologique. je suis favorable à période de récupération plus importante. L'AFL (Australian Football League) a déjà augmenté cette période et le rugby professionnel serait bien avisé de suivre cette exemple." Cet avis reste toutefois personnel et n'engage pas la fédération pour laquelle il travaille.

Bayonne : Boniface sévèrement touché

Lors de Bayonne-Agen, le jeune pilier gauche de Bayonne, Ugo Boniface, est sorti au bout de dix minutes, le bras en écharpe. À l’issue du match, Yannick Bru nourrissait de fortes inquiétudes pour lui. Victime d’une sévère acromio à l’épaule gauche, il devrait être absent plusieurs semaines. Remplacé par Matis Perchaud, ce dernier est également sorti à cause de crampes. Christopher Talakai, la nouvelle recrue, qui avait remplacé Mousset, a alors glissé de droite à gauche. Autre blessé, Yann David, au cours d’un choc. Il a reçu un coup un coup au visage, sans gravité. Il pourra postuler vendredi.