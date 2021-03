Un forfait chez les Bleus, de gros chocs en coupe d’Europe… Les 5 infos de ce mardi

Bernard Le Roux forfait, Swan Rebbadj appelé

Ce mardi soir, l’encadrement du XV de France a annoncé sans dire la cause, le forfait de Bernard Le Roux pour le match Angleterre-France de samedi prochain. Pour le remplacer, les Bleus font appel au Toulonnais Swan Rebbadj.

Toulouse, Lyon et Toulon pas vernis

Le tirage au sort des huitièmes de finale de la Champions Cup a été effectué. certains clubs ont hérité de gros matchs. Toulouse ira au Munster, La Rochelle à Gloucester, Clermont aux Wasps et Toulon au Leinster du côté des déplacements. Bordeaux et le Racing, quant à eux, recevront respectivement Bristol et Edimbourg. Certaines rencontres promettent des étincelles. En Challenge Cup, Agen se déplace à Trévise et Montpellier reçoit Glasgow. En cas de victoire des deux clubs, ils s’affronteraient en quart de finale.

Davies à la mêlée avec le Pays de Galles

Wayne Pivac a annoncé le XV de départ du Pays de Galles ce mardi qui affrontera l’Italie ce samedi (15:15) au Stadio Olimpico de Rome. Très peu de changement puisque seuls Gareth Davies à la mêlée et Cory Hill en deuxième ligne n’étaient pas titulaires lors de la victoire face à l’Angleterre. Pour rappel, avec trois victoires, le XV du Poireau peut toujours rêver de Grand Chelem.

Mayanavanua prolonge avec le LOU

Alors que le deuxième ligne était arrivé en novembre dernier en tant que joker médical d’Étienne Oosthuizen jusqu’à la fin de la saison, le fidjien a signé une prolongation de deux ans avec le LOU. Temo Mayanavanua est désormais lié avec les Lyonnais jusqu’à la fin de la saison 2022-2023. Cette saison, il a disputé 8 rencontres dont 3 en tant que titulaire sous les ordres de Pierre Mignoni.

26 joueurs en stage à Anglet avec France 7

L’encadrement de France 7 masculin a annoncé le groupe qui participera à un stage de préparation qui se déroulera à Anglet du 10 au 19 mars. Tavite Veredamu, dont l’aventure clermontoise vient de se terminer, fait partie d’un groupe qui compte neuf joueurs issus de Pro D2 et de Top 14. Barka (Pau), Zeghdar (Lyon) ou encore Delibes (Toulouse) se rendront au Pays Basque la semaine prochaine.