Trinh-Duc à l'UBB, une finale de Champions Cup à Marseille... Ce qu'il ne fallait pas louper hier

Trinh-Duc signe officiellement à l'UBB

Après Louis Picamoles et Thomas Jolmès, c'est l'ouvreur international François Trinh-Duc qui a signé à Bordeaux. Il rejoindra l'effectif en début de saison prochaine. Un engagement d'un an avec l'Union Bordeaux-Bègles qui compensera le départ de Ben Botica pour Castres la saison prochaine.

L'EPCR envisage des finales à Marseille

Des discussions sont en cours entre l’EPCR, la Ligue Nationale de Rugby, l’Olympique de Marseille et les autorités locales afin d’évaluer la faisabilité d’organiser les finales de l’European Rugby Challenge Cup et de la Champions Cup à Marseille les 21 et 22 mai prochain. Pour l'heure, le scénario privilégié, serait celui d’un report en 2022, sensiblement aux mêmes dates et toujours à Marseille.

Merling - Tingaud, vers une coalition pour l'élection à la LNR ?

Jeudi soir, Alain Tingaud et Vincent Merling ont ainsi envoyé un courriel signé de leurs mains à leurs pairs afin de les inviter à un déjeuner prévu samedi, à Bordeaux. Alain Tingaud pourrait ce jour-là annoncer aux présidents son désistement dans la course à la présidentielle et rallier le camp de Vincent Merling. Un véritable séisme électoral.

Bonnefond quitte Vannes pour Montauban

Nouvelle recrue pour Montauban. En provenance de Vannes, Paul Bonnefond rejoindra l'USM Sapiac à partir de la saison prochaine. Le centre de 32 ans portera donc le maillot de Montauban pour la saison 2021/2022.

Mauricio Reggiardo, directeur du rugby à Aix-en-Provence

Il commencera sa nouvelle mission de directeur de rugby ce lundi et devrait travailler avec les entraîneurs Fabien Cibray et Romain Lauga. Actuellement à Castres, Mauricio Reggiardo va être libéré de ses obligations, direction Provence Rugby.