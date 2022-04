Coupes du Monde 2027 et 2029 : Gros soulagement pour la candidature australienne

Sauf retournement de situation majeure, l’Australie accueillera la Coupe du monde 2027. Les dirigeants attendaient tout de même avec une vive impatience la communication du budget 2022-2023 du gouvernement australien. Ce mardi, la Fédération a été rassuré : le gouvernement a confirmé qu’il allait "soutenir Rugby Australia pour organiser la Coupe du monde de rugby 2027 (masculin) et la Coupe du monde de rugby 2029 (femmes)". Une enveloppe d’environ 150 millions de dollars australiens est évoquée. "Je tiens à remercier sincèrement le gouvernement australien pour son engagement envers la candidature de l’Australie pour ramener la Coupe du monde de rugby sur nos côtes, a déclaré le président de Rugby Australia, Hamish McLennan. Le soutien du gouvernement australien est un énorme coup de pouce pour notre candidature."

Racing 92 : Serrière quitte le club, réorganisation en haut lieu

Une page se tourne au Racing 92. L’ancien deuxième ligne historique du club Patrick Serrière, devenu Directeur Général Délégué, a décidé de quitter ses fonctions à l’issue de la présente saison. Le club francilien a par ailleurs décidé de se doter d’un Conseil de Surveillance qui sera présidé par Jacky Lorenzetti et d’un Directoire présidé par Dominique Serieys. Jusque-là, ce dernier était le président de Paris La Défense Arena. Le Directoire sera également composé de Laurent Travers, Manager et Directeur Général du Rugby et d’Olivier Froc, Président du Directoire d’Ovalto, propriétaire du Racing 92.

Discipline : O’gara convoqué

Ronan O’Gara comparaîtra le 6 avril devant la commission de discipline de la LNR. Les arbitres de La Rochelle-Racing, samedi dernier, ont cité le comportement du manager rochelais. Par ailleurs, Toulon et le Stade français ont été convoqués en raison de l’intrusion d’un spectateur sur la pelouse.

Oyonnax : Nanette en renfort

Théo Nanette (29 ans) terminera la saison sous les couleurs d’Oyonnax. Le demi de mêlée a été libéré par Provence Rugby et a rejoint l’Ain en début de semaine en tant que joker médical. L’ancien Clermontois et Grenoblois, qui a rompu à l’amiable son contrat avec Aix, a pris part à dix rencontres en championnat donc cinq en tant que titulaire.