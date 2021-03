Déjà triple champion d'Europe (2013, 2014, 2015) et champion de France (2014) avec le RCT, qu'il avait quitté en 2015, le Néo-Zélandais de 37 ans est prêté par le LOU pour la fin de la saison. Ailier ou centre, Wulf sera disponible à partir de la 20e journée du Top 14 et il pourra également disputer la Coupe d'Europe sous le maillot au muguet, n'ayant pas participé à la phase qualificative de cette compétition avec Lyon. Sélectionné quatre fois sous le maillot des All Blacks en 2008, Rudolffe "Rudi" Wulf était arrivé au LOU pour la saison 2016-2017, après un intermède d'un an sous le maillot castrais. En 90 matchs sous les couleurs toulonnaises, il a marqué 18 essais.