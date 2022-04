Toulon : Poite va intégrer l'encadrement

Dans le viseur de plusieurs clubs de l’élite, Toulon et le Stade français en tête, Romain Poite a tranché : l’ancien arbitre international qui exerce à ce jour toujours en Top 14 va rejoindre le staff du Rugby Club Toulonnais cet été, comme indiqué par RMC Sport. Consultant de la discipline au Stade français cette saison, Romain Poite s’est engagé à temps plein et pour les deux prochaines saisons avec le club varois. Il intégrera l’encadrement emmené par Franck Azéma et Pierre Mignoni. Le contrat de Poite avec la Fédération française de rugby se termine en tout cas au mois de juin. La saison dernière, Alexandre Ruiz à Montpellier et Alexandre Clavé à Castres avaient déjà suivi cette voie.

Lyon : Taufua fidèle, le staff se construit

Lyon prépare activement l’avenir. Le club rhodanien, qui est toujours à la recherche d’un centre puissant pour remplacer Charlie Ngatai (la piste menant au Biarrot Francis Saili étant compromis par les exigences du BO), veut consolider sa colonne vertébrale. Jordan Taufua (31 ans), déjà engagé jusqu’en 2023, va partir sur un bail de trois ans, soit jusqu’en 2025. Le Lou espère en faire de même avec Dylan Cretin (24 ans, 18 sélections) et Josua Tuisova (28 ans, 15 sélections), à qui il reste un an de contrat. Concernant le staff, Nicolas Sestaret pourrait remplacer Richie Gray en tant que spécialiste des skills, d’après Le Progrès ; par ailleurs, le poste de préparateur physique se jouerait entre Ludovic Lousteau (Bayonne) et Julien Deloire (FFR).

Montpellier : trois ans e plus pour Saint-André, Azam et Elissalde

À l’occasion d’une conférence de presse spéciale, le Montpellier Hérault Rugby, représenté par son président Mohed Altrad, a annoncé la prolongation du staff de Philippe Saint-André, Olivier Azam et Jean-Baptiste Elissalde. Le trio est désormais lié au leader du Top 14 jusqu’en 2025.

Stade français Percillier prêté à Vannes L’an prochain

William Percillier, jeune demi de mêlée parisien, sera prêté à Vannes la saison prochaine. Très peu utilisé au Stade français, avec seulement trois titularisations en deux ans, l’international canadien de 23 ans va essayer de gagner du temps de jeu en Bretagne.