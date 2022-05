Et si Richie Mo'unga, l'un des joueurs les plus talentueux de la planète, décidait de dire adieu aux All Blacks avant ses 30 ans ? Le demi d'ouverture (28 ans, 33 sélections) a exprimé le souhait, dans le New Zealand Herald ce mardi, de rejoindre le championnat japonais après la Coupe du monde 2023 en France. Il ne lui reste qu'un an de contrat avec sa franchise des Crusaders et la fédération néo-zélandaise, ce qui lui laisse la possibilité d'évoluer en Japan Rugby League One dès l'automne 2023.

"Je veux découvrir une autre culture avec ma famille. L'une des raisons de ma prolongation d'un an était de me permettre d'examiner les opportunités à l'étranger et de voir ce qu'un endroit comme le Japon a à offrir", a-t-il déclaré au journal néo-zélandais.

C'est de notoriété publique, le championnat japonais offre des contrats bien plus juteux que dans les pays disputant le Super Rugby. Certains de ses compatriotes ou des internationaux sud-africains l'ont fait car le Japon est une destination prisée pour des piges de six mois à un an. Mais Richie Mo'unga a d'autres projets en tête : "On regarde pour y rester plus de deux ans. Je veux montrer aux clubs possiblement intéressés que je ne viendrais pas là pour partir ensuite. Je veux construire quelque chose, m'engager dans une équipe et travailler. Je suis prêt à investir plus d'un an et, espérons-le, à tirer parti de cette saison."

Tant pis si cela traduit une fin de carrière internationale prématurée, l'ouvreur néo-zélandais, père de deux enfants, semble avoir tracé une trajectoire loin des All Blacks après le Mondial. "Avec les tout-petits, c'est un énorme changement de perspective. Je fais cela pour avoir l'opportunité de soutenir ma famille pendant longtemps, même après ma carrière."