Stoppés net en demi-finale cette saison, justement par Bayonne, les Oyonnaxiens veulent se donner les moyens de retrouver le Top 14. Pour cela, les dirigeants d'Oyonnax Rugby réalisent un recrutement de très grand qualité. La dernière officialisation se nomme donc Joe Ravouvou. L'ailier, auteur de 12 essais avec l'Aviron bayonnais en deux ans (cinq cette saison) vient renforcer les ailes oyonnaxiennes et apporter toute sa vitesse. Au total, il aura disputé 38 rencontres sur la côte basque et compté plus de 100 sélections avec les All Blacks à sept.

Avant lui les signatures d'Antoine Abraham (Vannes), Steve Mafi (London Irish), Gavin Stark (Biarritz), Wandrille Picault (Vannes), Filimo Taofifenua (Bayonne), Hugo Fabregue (Nevers) et Victor Lebas (Brive) avaient toutes été annoncées.