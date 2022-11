"Nous tenons à remercier Olivier AZAM pour tout ce qu’il a apporté au club. Olivier a mis beaucoup d’énergie, de professionnalisme et de passion dans son travail." Par ces mots, le Montpellier Hérault Rugby a annoncé ce mardi le départ d'Olivier Azam. D'abord consultant de Xavier Garbajosa en novembre 2020, l'ancien talonneur est ensuite devenu entraîneur dans un trio formé autour de Philippe Saint-André et Jean-Baptiste Élissalde. Azam était un maillon essentiel du staff héraultais dans la conquête de la Challenge Cup 2021, et surtout le bouclier de Brennus. Le club héraultais écrit que l'une des raisons liées au départ d'Olivier Azam serait liée à un "souhait de rapprochement familial" en Angleterre, où il a passé dix saisons à Gloucester.

La piste Joan Caudullo ?

Ce mardi, Midi Libre rapporte que Joan Caudullo, responsable du centre de formation montpelliérain, pourrait être promu au titre d'entraîneur en chef de l'équipe première. Talonneur du MHR entre 2004 et 2012, Caudullo connaît parfaitement le club. Onzièmes au classement, les Cistes se sont rassurés ce week-end face au Stade français et se déplaceront à Toulon ce dimanche.