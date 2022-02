À son arrivée au Lou, Xavier Garbajosa ne devrait pas être à plaindre en matière d’effectif. Le club rouge et noir a déjà enregistré de multiples prolongations en vue des prochaines saisons. Parmi les joueurs fidélisés, on retrouve notamment certains cadres tels que Baptiste Couilloud, Léo Berdeu, Félix Lambey, Kilian Géraci ou encore Toby Arnold. Néanmoins, certains cas doivent encore être traités.

Des éléments à conserver

Si Lyon n’a pas trop mal mené son affaire en matière de prolongations, plusieurs éléments en fin de contrat n’ont toujours pas été prolongés. Parmi eux, Colby Fainga’a. Auteur de 14 apparitions cette saison, le troisième ligne de 30 ans verra son contrat arriver à terme en 2022. Reste à savoir si Garbajosa souhaitera lui aussi s’appuyer sur ce joueur récurrent du groupe de Pierre Mignoni lors du prochain exercice.

En première ligne, les contrats du gaucher Vivien Devisme et du talonneur ou droitier Joe Taufete’e arriveront également à échéance. S’ils ces avants intègrent plus dans la rotation de l’effectif lyonnais, le manager et sa direction devront prendre une décision à leur sujet.

Le cas Mathieu Bastareaud

Pour le futur homme fort du staff, le cas le plus délicat à gérer sera peut-être celui de Mathieu Bastareaud. Après une nouvelle rechute face à Toulon en novembre dernier, l’ancien trois-quarts centre international a dû subir une opération des deux genoux, synonyme de fin de saison. En juin prochain, "Basta" arrivera en fin de contrat, mais n’est pas encore sûr de poursuivre sa carrière.

Or, de par son expérience, l’ancien Parisien et Toulonnais reste un homme fort du vestiaire rhodanien. À plusieurs reprises, sur les terrains de Top 14, il a également montré qu’il en avait encore sous la pédale. Ainsi, nul doute que lui et "Garba" s’entretiendront prochainement à propos d’une possible ultime aventure, lorsque l’arrivée de ce dernier aura été officialisée.

Dans un entretien accordé à Midi Olympique, Pierre Mignoni avait de son côté déclaré : "J’ai envie de le revoir sur un terrain. Il sait que pour cela, il va devoir faire des efforts incroyables. Mais que ce serait beau ! À Lyon ou ailleurs."

Des hommes à remplacer

À Lyon, certains joueurs sont d’ores et déjà annoncés en partance. L’actuel consultant de Canal + devra faire avec, et par conséquent, se mettre en quête de remplaçants, puisqu’en ce début du mois de février, aucune nouvelle recrue (hors espoirs) n’a été officialisée par le Lou.

Las, le premier nom qui revient lorsque l’on évoque les départs est celui du jeune Pierre-Louis Barassi (23 ans, 3 sélections). Le trois-quarts centre portera les couleurs du Stade toulousain la saison prochaine, et pour l’instant, aucun remplaçant n’a été engagé. En bon connaisseur du poste, Garbajosa aura sans doute une ou deux idées à sortir de son chapeau.

Pour ne pas se retrouver trop dépourvu au centre de terrain, lui et sa direction seraient également bien inspirés de conserver le Néo-Zélandais Charlie Ngatai, un temps annoncé sur le départ. En début de semaine, Le Progrès rapportait que les deux parties n’avaient toujours pas trouvé d’accord.

Citons également le cas de l’expérimenté talonneur Mickaël Ivaldi qui, selon les informations de Midi Olympique, prendra la direction du Stade français la saison prochaine, tandis que toujours en première ligne, le pilier Xavier Chiocci a récemment quitté le club pour Perpignan. Pour remplacer Ivaldi, le talonneur biarrot Lucas Peyresblanques a notamment été ciblé. Assez utilisé par Mignoni cette saison (14 matchs disputés), l’arrière Clément Laporte pourrait de son côté inscrire son avenir du côté de Pau.

C’est donc principalement sur les postes de trois-quarts centre, d’arrière et de première ligne que Xavier Garbajosa devra se creuser les méninges. Histoire de classer rapidement les dossiers, pour aborder le prochain exercice l’esprit tranquille.

Par Dorian VIDAL