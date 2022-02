Révolution de palais à Lyon. En poste depuis 2015, Pierre Mignoni ne sera plus le manager du club rhodanien la saison prochaine. Et selon nos informations, son successeur a déjà été choisi : il s’agit de Xavier Garbajosa. Son intronisation devrait être annoncée dans le courant du week-end.

Xavier Garbajosa (45 ans) va donc découvrir un troisième club en juillet prochain. Après avoir été entraîneur des trois-quarts de La Rochelle de 2014 à 2019 puis manager de Montpellier de 2019 à janvier 2021, l’ancien arrière international se voit proposer un nouveau challenge. Comme au MHR, il devrait donc endosser le statut de numéro 1 de l’encadrement. Sa précédente expérience, dans l’Hérault, s’était conclue par une séparation anticipée en cours de saison et il avait depuis officié comme consultant pour Canal +. Un engagement de trois ans est évoqué.

Quel avenir pour Mignoni ?

Comme évoqué dès lundi dans ces colonnes, Pierre Mignoni va donc quitter le Rhône un an avant le terme initial de son engagement. Le demi de mêlée avait récemment décliné la proposition de contrat longue durée transmise par ses dirgeants. L’information s’est depuis vérifiée et il ne manque plus, là aussi, que l’officialisation de l’information par le club rhodanien pour l’acter. Après sept ans passés du côté de Gerland, l’ancien demi de mêlée s’apprête à fermer un chapitre de sa carrière. Et à en ouvrir un autre. Si l’hypothèse d’une année sabbatique n’est pas à exclure, celui qui a porté les couleurs du XV de France à 28 reprises ne devrait pas manquer d’opportunités eu égard à sa cote sur le marché.

On sait de longue date que Mohed Altrad le tient en haute estime mais le président héraultais était parti pour conserver son encadrement en l’état pour la saison 2022-2023. Il y a, aussi, la piste toulonnaise, inévitable quand on connaît l’attachement du Varois à son club de cœur. L’engagement de Franck Azéma jusqu’en juin 2023 est une donnée à prendre en compte prioritairement. Mais il n’empêche pas sa venue, une réorganisation étant du domaine du possible. Le nom de Mignoni risque en tout cas de revenir régulièrement dans discussions dans les semaines à venir.

Reste à savoir, aussi, ce qu’il adviendra de ses adjoints, David Attoub et Kendrick Lynn. L’ancien pilier pourrait rester dans le Rhône malgré le départ de son mentor. Affaires à suivre.