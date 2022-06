Cela a été officialisé sur les réseaux du club de Colomiers : Max Auriac va rejoindre le club en prêt pour une saison. L'arrière de 19 ans (1,82m ; 84kg) a disputé la saison passée quatre matchs du tournoi des 6 nations -20ans et inscrit deux essais. Joueur du Stade Toulousain, où il risque de ne pas avoir beaucoup de temps de jeu avec Thomas Ramos et l'arrivée annoncée d'Ange Capuozzo, il pourra emmagasiner du temps de jeu et prendre confiance en deuxième division.