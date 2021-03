Il faut dire que l’international all black (4 sélections) avait déjà évolué au RCT en 2010-2011 puis entre 2012 et 2015. Surtout, sa femme vivait toujours dans la cité varoise. Le manager du Lou Pierre Mignoni a ainsi justifié son départ : « La raison est essentiellement familiale. C’était un peu plus compliqué ces dernières semaines à cause de la Covid-19. Cette période est difficile à vivre pour tout le monde, en particulier pour les joueurs étrangers. Alors quand on a été contactés par le club de Toulon pour nous solliciter sur ce joueur, on a donné notre accord. Je sais qu’il sera très bien entouré à Toulon jusqu’à la fin de la saison. »