Ce sera assurément l'un des gros coups de la fin du marché : Leone Nakarawa (33 ans, 44 sélections) va prochainement rebondir en Top 14. Le deuxième ligne de Glasgow était censé prendre la direction de l'Ulster. Mais la franchise de Belfast a annoncé, le 10 juin, que le meilleur joueur européen de la saison 2017-2018 n'avait pas satisfait à la visite médicale. Sélectionné avec les Fidji pour la tournée de juillet, l'ancien Racingman entend bien poursuivre sa carrière. Selon nos informations, le médaillé d'or des JO 2016 a reçu une offre de Toulon. Si Perpignan était aussi en lice, le RCT serait en passe de finaliser l'affaire. La conclusion de ce dossier n'est plus qu'une question de jours. Un an et demi après son divorce d'avec le Racing, le roi Leone va de nouveau montrer l'étendue de ses qualités dans le championnat français.