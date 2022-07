Sans club depuis la fin de son contrat le 30 juin dernier, le deuxième ligne fidjien Leone Nakarawa (34 ans, 62 sélections) s’est finalement engagé avec le Castres olympique jusqu’en 2023. Son statut lui permettait de rejoindre librement le club de son choix, hors période de mutations. Passé par le Racing 92 et les Glasgow Warriors, il avait disputé quinze rencontres la saison dernière avec Toulon. Castres a profité de l’opportunité pour l’engager librement. "C’est un pari très mesuré compte tenu des conditions modestes dans lesquelles il vient, a assuré le président Castrais Pierre-Yves Revol. Sa saison à Toulon l’a laissé sur sa faim mais s’il est en confiance, c’est un joueur qui pourra être très utile et nous aider à être performants sur les deux tableaux nationaux et Européens. Nakarawa vient donc boucler le recrutement du club par ailleurs exclusivement constitué de joueurs Jiff provenant de Pro D2."

De son côté, le joueur vient avec l’ambition de retrouver son meilleur niveau : "Je vais retrouver des amis fidjiens avec qui j’ai évolué en sélection et qui vont faciliter mon intégration. Je veux tout faire pour participer à la prochaine Coupe du monde mais je sais que cela passe par une grande saison avec Castres que j’ai hâte de découvrir."