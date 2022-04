Cette saison, Le Guen a disputé cinq rencontres avec le Racing (deux titularisations), portant son total à 43 matchs de Top 14 et de Champions Cup en ciel et blanc. En quittant la formation francilienne, il imite ainsi son partenaire et concurrent au poste de numéro 2, Teddy Baubigny, qui partira de son côté à Toulon. Ces deux talonneurs seront remplacés à l'intersaison par Janick Tarrit (23 ans, Nevers) et Peniami Narisia (24 ans, Brive).