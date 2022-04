À peine un an, seulement. Arrivé de la Rochelle en début de saison pour renforcer le RC Toulon au poste de deuxième ou de troisième ligne, Timani n'a pas convaincu. Cela se reflète dans les chiffres, avec seulement sept titularisations en 23 matchs, le bilan comptable est faible. Le colosse d'1m93 pour 125kg a notamment profité, toute la saison, des blessures de joueurs comme Ollivon ou Etzebeth pour gratter du temps de jeu. Mais une fois les cadres alignés sur le terrain, Timani a pu regoûter au banc de touche. Le joueur sera allé jusqu'au bout de son contrat et partira le 1er juillet prochain.

Direction Cardiff

À 31 ans, le Tongien découvrira un troisième pays après l'Australie et la France et même un septième club. Son choix s'est tourné vers le club des Cardiff Blues où il y connait "quelques joueurs là-bas". L'ancien international australien reste cependant "pleinement engagé pour le reste de la saison" avec son club de Toulon et attend "avec impatience le nouveau chapitre" de sa carrière à Cardiff. Après Eben Etzebeth, Anthony Belleau et Louis Carbonel, il est le quatrième joueur a quitté la Rade à la fin de la saison.