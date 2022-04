La fin de carrière de Yoann Maestri (34 ans) pourrait prendre une drôle de trajectoire. Le deuxième ligne du Stade français, qui quittera vraisemblablement le club parisien à la fin de la saison, pourrait s'offrir un premier défi à l'étranger, après 15 saisons passées en Top 14, à Toulon, Toulouse et à Paris depuis 2018. Le colosse aux 66 sélections (2,01 m) serait en effet en contacts avec les Stormers, franchise sud-africaine basée au Cap et évoluant en United Rugby Championship (URC), aux côtés de formations italiennes, irlandaises et britanniques.

Selon nos confrères de RMC Sport, le Varois d'origine susciterait les convoitises de la formation entraînée par John Dobson. Cette saison, Maestri a disputé huit rencontres avec le club de la capitale. Affaire à suivre.