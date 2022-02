Toulon : L’espoir sud-africain Simelane sur les tablettes

Désireux de se renforcer au centre du terrain, le RCT s’intéresse de près à Wandisile Simelane (23 ans), ancien Baby Bok. Le centre sud-africain des Lions, qui avait été approché par Toulouse, l’an passé, est en fin de contrat. "Wandi a une proposition de contrat avec les Lions. Il n’a pas encore décidé, nous avons quelques options sur la table", a déclaré son agent Dane Galley, dans le journal sud-africain Rapport.

Un duo Glas-Brugnaut attendu à Aix-en-Provence

Aix-en-Provence est en pleine transition en coulisses. Son encadrement devrait largement être remanié lors de la prochaine intersaison. On sait que Fabien Cibray est en partance pour Oyonnax et que, depuis plusieurs semaines, les dirigeants prospectent pour former un nouveau tandem d’entraîneurs.Selon nos informations, ils sont sur le point de trouver leur bonheur avec deux anciens internationaux : Stéphane Glas (48 ans, 37 sélections) et Julien Brugnaut (40 ans, 2 sélections) sont en contacts très avancés avec le club de Pro D2. L’ancien centre a précédemment officié à Montpellier, Oyonnax et Grenoble tandis que l’ex-pilier est à l’heure actuelle à Chambéry, en duo avec David Mélé. Reste à savoir ce qu’il adviendra du manager Mauricio Reggiardo. Un nom a récemment circulé du côté de Maurice-David : Patrice Collazo. Simple rumeur ou idée derrière la tête ? À suivre.

Perpignan : Tekori a visité Aimé-Giral

En fin de contrat et non conservé au Stade toulousain, Iosefa Tekori (38 ans, 37 sélections) veut effectuer un dernier tour de piste. En quête d’un nouveau club, le deuxième ligne samoan est notamment en contacts avec l’Usap. L’ancien Castrais, dont le nom avait également circulé à Carcassonne, a récemment été aperçu du côté d’Aimé-Giral [...]