Toulon (bis) : Raphaël Lakafia dans le flou

En fin de contrat, le troisième ligne de 33 ans se verrait bien poursuivre son aventure dans le Var, a débutée en 2017 : "Ce n’est pas facile, car j’ai la certitude que je veux continuer à jouer au rugby. C’est clair et net. Tous les paramètres qui sont entre mes mains, tout ce que je peux contrôler, je le contrôle, je le fais du mieux que je peux. Après, je mise sur ma petite étoile et je lui fais confiance. Ça m’a toujours souri, je ne vois pas pourquoi ça ne me sourira pas cette fois-ci. Mais, c’est vrai, j’ai toujours dit que je voulais terminer ma carrière à Toulon…" Pour l’heure, Toulon a laissé le dossier en stand-by et se donne le temps de la réflexion. La direction sportive cherche un n°7 au profil de sauteur pour concurrencer Ollivon. Lakafia reste, lui, dans l’attente.

Aurillac : Giorgi Javakhia en partance pour Grenoble

Le deuxième ligne géorgien d’Aurillac, Giorgi Javakhia, rejoindra le FC Grenoble la saison prochaine. Joueur important du dispositif cantalien, il apportera sa densité physique (1,92 m pour 123 kg) dans le pack isérois. Formé au Lou Rugby avant de rejoindre le Stade Aurillacois en 2018, l’international géorgien bénéficie du statut de Jiff. Cette saison, il a déjà participé à sept des huit

Barbarians britanniques : avec Zach Mercer et Teddy Thomas

Le Barbarian FC continue de dévoiler son effectif pour affronter les All Blacks XV le 13 novembre à Twickenham. L’équipe qui sera entraînée par Scott Robertson et Ronan O’Gara pourra compter sur l’expérience de Joe Marler et sur le futur parisien Joe Marchant, mais aussi sur le Montpelliérain Zach Mercer et l’ailier de La Rochelle Teddy Thomas qui rejoignent deux autres joueurs du Top 14 : Camille Chat (Racing 92) et Josua Tuisova (Lyon).