Au total, Matsushima aura évolué durant deux saisons en Top 14, inscrivant six essais en trente-huit rencontres disputées. Après une première saison plus que prometteuse avec l'ASM, le Japonais a marqué le pas lors de l'exercice précédent. Freiné par de nombreux pépins physiques, il a rapidement émis le souhait de retourner dans son pays d'origine. C'est donc chose faite avec cette signature du côté de son ancien club de Tokyo, où il a déjà passé sept saisons entre 2013 et 2020.

Du côté des Sungoliath de Tokyo, il aura la charge de faire oublier l'arrière néo-zélandais, Damian McKenzie (39 sélections), qui a quitté le Japon pour retrouver les Chiefs de Waikato. Tout cela avec en ligne de mire, la Coupe du monde 2023 !