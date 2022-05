Joe Maksymiw posera donc ses bagages à Agen pour la saison prochaine. Tombé tard la potion magique du rugby, à l'âge de 15 ans, l'Anglais s'est pourtant vite distingué de la concurrence. Pris sous l'aile des Leicester Tigers en jeune, il grandit au fil des années avec les décuples champions d'Angleterre. Suffisamment performant et mature, il est lancé en professionnel, en 2017, contre Gloucester. Cette année-là, il enchaîne les matchs et dispute pas moins de 12 rencontres.

Pourtant, le deuxième ligne annonce quitter le club à la fin de la saison et part en direction du Connacht. Avec les Irlandais, il réalise de bonnes performances entre 2018 et 2020. Date à laquelle, il rejoint un troisième club en carrière : Newport. Depuis son arrivée au Pays-de-Galles, il a pris part à 27 rencontres. Cette saison est plus compliquée pour lui comme pour sa province. Avec le maillot des Dragons, il n'a remporté qu'un seul match depuis septembre. En venant à Agen, le deuxième ligne de 2,03m pour 115 kg espère bien relancer sa carrière. De son côté, le SUA fait un bon coup et comble ainsi les départs de Salmon, Kerdikoshvili et de Maravat.