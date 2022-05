Les commotions auront eu raison du franco-portugais... La dernière en date, en mars, aura mis le coup de grâce à la carrière du polyvalent deuxième ou troisième ligne. Formé à Lyon, il dispute son premier match professionnel en 2010 contre Aurillac, en Pro D2. À cette époque, le géant d'1,97m est même sélectionné à dix reprises avec l'Equipe de France des moins de 20 ans. En 2011, il fait ses premiers pas sur les pelouses de Top 14.

Le post Facebook

Puis, après plusieurs bonnes saisons avec les Rhodaniens, il rejoint Bourgoin-Jallieu pour 2015. Là-bas, il n'y reste qu'un an, puisqu'il part ensuite en direction de Biarritz pour deux saisons. Finalement, en 2017, il pose ses bagages pour la dernière fois dans un nouveau club : l'US Montalbanaise. Avec les Tarn-et-Garonnais, il enchaîne les matchs en tant que titulaire et goûte même à la sélection portugaise à six reprises entre 2019 et 2022.