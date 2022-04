"Je suis très heureux et impatient de rejoindre le RCV à partir de la saison prochaine. J’ai disputé mon premier match en Pro D2 avec Angoulême face à Vannes au Stade de la Rabine lors de la saison 2017/18. Je me souviens de cette grosse ambiance, de la ferveur des tribunes. J’ai hâte d’être soutenu pour ces supporters et de défendre nos couleurs", a déclaré Nicolas.

Vannes, qui a vécu une saison compliquée, poursuit donc son recrutement en vue d'un retour au sommet de la Pro D2 la saison prochaine.