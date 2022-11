Il y a eu Virimi Vakatawa en début de saison, il y aura peut-être maintenant Bernard le Roux et Wenceslas Lauret. En début de saison, le centre du Racing 92 avait été contraint de mettre un terme prématurément à sa carrière de joueur, après la découverte de problèmes de santé importants au niveau cardiaque. Et désormais, c'est au tour de deux de ses anciens coéquipiers de prendre le chemin de la retraite, a annoncé à RMC l'actuel président du Racing 92, Jacky Lorenzetti.

Lauret "est très tenté par l’immobilier"

"Bernard (Le Roux) a reçu pas mal de coups. Il est arrêté, et la retraite se profile, tout comme pour Wenceslas Lauret après Virimi Vakatawa", a-t-il révélé. Actuellement absent pour de longs mois après avoir de nouveau subi une commotion cérébrale, Le Roux, qui faisait pourtant partie des joueurs cadres du début de mandat de Fabien Glathié en équipe de France, pourrait donc voir ces multiples chocs avoir raison de lui.

Quant à Lauret, ce ne serait pas à cause d'un problème de santé mais en raison d'un nouvel objectif professionnel. Lorenzetti précisait : "Il a des projets, il est très tenté par l’immobilier. Il a déjà commencé au Pays Basque. Il y aussi la possibilité qu’il soit là comme joker Coupe du monde. On est très attentif à ses souhaits sachant qu’il a beaucoup donné au club depuis une dizaine d’années. Si on peut l’aider dans sa reconversion, on sera là."