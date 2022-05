La semaine dernière, Vannes avait déjà annoncé l'engagement jusqu'en 2024 d'Alapati Leiua, 3/4 international samoan de 33 ans qui s'était imposé dans le club anglais Bristol depuis 2017. Au tour de son coéquipier John Afoa qui évoluait aux Bears depuis 2018, après Auckland, Ulster et Gloucester. Il compte 36 sélections sous le maillot des All Blacks, dont deux lors de la Coupe du Monde 2011 en Nouvelle-Zélande, où les hôtes s'étaient imposés en finale contre la France (8-7).

Dans un communiqué du club, le pilier All Black s'est exprimé sur cette nouvelle signature : "J'ai toujours voulu venir vivre en France, apprendre et découvrir cette culture. Je suis impatient de débuter ce nouveau chapitre de ma carrière», a-t-il déclaré sur le communiqué du club. «J'ai hâte d'affronter tous ces jeunes joueurs du championnat de Pro D2 et d'apporter toute mon expérience à mes coéquipiers".