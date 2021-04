Jake White, l'entraîneur qui l'avait lancé à Montpellier et qui va le retrouver à Pretoria, se félicite de cette prise : "Le retour de Jacques au Loftus est un signe fort de ce que nous essayons d’établir à Pretoria : une franchise où les joueurs veulent être. Sa capacité à jouer deuxième et troisième ligne nous donnera de la profondeur. Jacques est un joueur extrêmement physique et sans compromis. Nous attendons avec impatience ses contributions sous le maillot bleu.'