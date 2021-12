Holmes vers l'UBB, Michalak au sein du RCT, une amende pour le Racing... Les coulisses du mercato

Bordeaux-Bègles : accord trouvé avec Falatea et Vili, Holmes pour deux saisons ?

Ça bouge encore à Bordeaux.Comme révélé lundi, les Clermontois Sipili Falatea (24 ans, 2 sélections) et Tani Vili (22 ans) vont débarquer cet été.Le pilier droit et le centre ont donné leur accord et s’engageront pour respectivement trois et deux saisons. Par ailleurs, François Trinh-Duc (35 ans, 66 sélections) va bien raccrocher les crampons.L’ouvreur international, arrivé l’été dernier et engagé sur une seule saison, l’a confirmé à nos confrères de L’Equipe.

Pour remplacer l’ancien international, les dirigeants vont enrôler Zack Holmes (31 ans), en fin de contrat avec le Stade. Sud Ouest a évoqué une rencontre.Selon nos informations, un accord pour un contrat de deux ans a été trouvé. Enfin, si le Racing 92 avait bien sondé le deuxième ou troisième ligne argentin Guido Petti (27 ans, 65 sélections), les contacts ne devraient pas aller plus loin que l’intérêt.Le Puma, qui dispose d’une année optionnelle dans son contrat, est un dossier prioritaire de la direction bordelaise.

Toulon : Michalak est arrivé, Waisea acté

Toulon a officialisé mardi la signature de l’international fidjien Waisea Nayacalevu (31 ans, 26 sélections). Le trois-quarts du Stade français s’est engagé pour les deux prochaines saisons, avec une autre année en option. Après dix ans à Paris, l’ailier ou centre va découvrir un deuxième club français dans le Var. Mercredi, c’est Frédéric Michalak qui a effectué ses premiers pas d’entraîneur du côté de Mayol, au sein de l’encadrement mené par FranckAzéma. L’ancien ouvreur, qui avait évolué sous les couleurs du RCT de 2012 à 2016, a pour mission de développer la performance individuelle des joueurs.

Racing 92 : une amende de 15 000 euros

La commission de discipline de la LNR a condamné mercredi soir le Racing 92 à 15 000 euros d’amende, dont 5000 assortis de sursis. Pour le club des Hauts-de-Seine, il s’agirait d’une légère entorse à l’article 316 ter des règlements généraux de la LNR au sujet du protocole sanitaire : en clair, il est reproché au club du 92 un retard dans l’envoi de documents à la comission médicale de a LNR.