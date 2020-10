Une nouvelle arrivée au MHR, Mont-de-Marsan verrouille un grand espoir... Les coulisses du mercato !

Lyon : Wisniewski confronté à des migraines et des vertiges

Jonathan Wisniewski n’a plus joué depuis le 13 septembre. L’ouvreur de 35 ans a expliqué, dans dans l’émission Poulain Raffûte, sur Rugbyrama, que son indisponibilité était due à une commotion cérébrale : "J’ai fait une commotion il y a quelques semaines et ça a du mal à revenir. C’est un peu le poids des années qui ralentit cela. J’ai repris la course cette semaine et j’ai des migraines et des vertiges donc ce n’est pas top. On a décidé de ne prendre aucun risque avec le staff donc on va attendre que je revienne vraiment à 100% avant de postuler car il y a le rugby mais il y a aussi une vie après et je n’ai pas trop envie de m’amuser avec mon cerveau donc on va être patients."

Oyonnax : Gondrand et Raynaud prolongent

L’ouvreur ou demi de mêlée Jérémy Gondrand (30 ans) et le pilier Tommy Raynaud (26 ans) ont décidé de prolonger l’aventure avec Oyonnax. Ils se sont respectivement réengagés jusqu’en 2023 et 2024 avec Oyonnax Rugby.

Montpellier : Lucas plus tôt que prévu ?

Pierre Lucas (23 ans) devrait rejoindre Montpellier la saison prochaine. Le centre perpignanais pourrait même débarquer dans l’Hérault dans les prochaines semaines : le MHR souhaiterait obtenir sa venue au plus vite. Du côté de l’Usap, Pierre Lucas est sevré de temps de jeu avec seulement 17 minutes de jeu cette saison.

Mont-de-Marsan : Banos, grand espoir verrouillé

Grand espoir du Stade montois, Léo Banos (18 ans) s’est engagé avec le club landais jusqu’en juin 2024. Pensionnaire du Centre de Formation depuis un an, le troisième ligne va prochainement participer au rassemblement des moins de 20 ans pour France à VII.

Aurillac : Dufour surveillé en Top 14

Élément essentiel d’Aurillac, puisqu’il a disputé l’intégralité des cinq premières journées de Pro D2, le deuxième ligne Jérôme Dufour (28 ans) aurait attiré l’attention de plusieurs écuries. En effet, le joueur, qui est également capable d’évoluer en troisième ligne, est en fin de contrat en juin prochain avec le club cantalien, où il est arrivé en 2019 en provenance d’Albi. Et son CV circulerait actuellement sur le bureau de plusieurs présidents de Pro D2 mais aussi de Top 14.