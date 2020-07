Brive : Brandon Nansen s’est engagé

Après le départ de Dan Malafosse, le club de Brive a annoncé la signature d’un deuxième ligne pour la saison prochaine, à savoir le deuxième ligne international samoan Brandon Nansen (26 ans, 3 sélections), qui évoluait à Newport en Pro 14 la saison passée. Pour rappel, le joueur était passé au Stade français lors de l’exercice 2017-2018.

Pau : officiel pour Mike Harris

Comme cela était attendu depuis un quelques semaines, l’ouvreur international australien Mike Harris (31 ans ; 10 sélections), ancien joueur de Lyon où il est resté deux ans (45 matches disputés, 158 points inscrits) avant de prendre la direction du Japon (Toshiba Brave Lupus), a signé un contrat de deux ans avec Pau, comme l’a officialisé le club. Passé aussi par Les Queensland Reds et les Melbourne Rebels en Super Rugby, il avait découvert le Top 14 en 2016 à Lyon, Harris aura pour mission de faire oublier les deux All Blacks Colin Slade, qui a choisi de rejoindre le Japon au terme de son contrat, et Tom Taylor, licencié pour avoir quitté sans autorisation la France pendant le confinement.

La Rochelle : Bourgarit jusqu’en 2023

Le talonneur international de La Rochelle Pierre Bourgarit (22 ans ; 2 sélections) a prolongé avec le club jusqu’en 2023, comme cela a été officialisé en fin de semaine. Pour rappel, il s’était déjà engagé jusqu’en 2022 et a donc fait le choix de rester une saison supplémentaire avec les Maritimes.

Vannes : Phelipponeau a signé

Vannes a annoncé l’engagement du pilier gauche Morgan Phelipponneau (30 ans). C’est un ancien du club qui revient aux sources puis qu’il avait joué pour le RCV pendant quatre ans jusqu’en 2017, avant de rejoindre Agen. Le joueur a paraphé un contrat de deux saisons.