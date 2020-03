Bouilhou remplacera Régis Sonnes, dont le contrat n'a pas été renouvelé, a-t-on indiqué de même source. Quadruple champion de France et triple champion d'Europe avec le Stade Toulousain, Bouilhou avait intégré le staff des Rouge et Noir en 2016 pour s'occuper de la touche. Deux ans plus tard, cet ancien 3e ligne, natif de Pau, où il a également joué, était devenu entraîneur des espoirs du Stade Toulousain aux côtés de son ancien coéquipier Clément Poitrenaud, tout en conservant son rôle pour la touche.

L'été dernier, après le titre de champion de France remporté par le Stade Toulousain, Bouilhou avait rejoint un autre de ses ex-coéquipiers à Toulouse, Jean-Frédéric Dubois, à Montauban en tant que coentraîneur en charge des avants.