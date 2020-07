Toulon : le pari Obatoyinbo

Le RCT a tenté un pari outre-Manche avec l’engagement du jeune ailier Harrison Obatoyinbo (19 ans). Ce mardi, le club de deuxième division anglaise d’Ealing Trailfinders a annoncé le départ de son espoir pour Toulon. Comme l’indique le club de Championship, le RCT a « activé la clause libératoire de son contrat ». Cet ailier, dont le grand frère évolue aux Saracens, était censé intégrer l’équipe première des Trailfinders la saison prochaine après avoir affolé les compteurs en compétitions jeunes, avec neuf essais en onze matchs avec les espoirs.

Brive : Alex King rebondit à Gloucester

Entraîneur de Montpellier de 2017 à 2019 puis consultant de Brive la saison passée pour le jeu au pied, Alex King (45 ans) a retrouvé un banc outre-Manche. L’ancien ouvreur de Clermont, qui avait également été l’adjoint de Vern Cotter à l’ASMCA de 2008 à 2013 avant un séjour à Northampton, s’est engagé comme le spécialiste de l’attaque de Gloucester.

Oyonnax Mac Donald s’en va, Leiataua le remplace

Changement imprévu au poste de talonneur à Oyonnax : le talonneur néo-zélandais Quentin Mac Donald (31 ans) s’en va pour raisons personnelles et est remplacé par le talonneur samoan Manu Leiataua (33 ans, 20 sélections). L’international d’origine néo-zélandaise, passé par Aurillac et Bayonne, évoluait à Perpignan depuis deux ans et n’avait pas été conservé au terme de son dernier contrat.