Jusqu’ici, le recrutement quatre étoiles des London Irish ne faisait couler que de l’encre. Et l’on comprend pourquoi : en recrutant coup sur coup plusieurs stars du rugby international comme le troisième ligne irlandais Sean O’Brien, l’ailier néo-zélandais Waisake Naholo et le pilier australien Sekope Kepu, il y avait de quoi déclencher la passion des supporters des "Exiles". Mais aujourd’hui, le recrutement des London Irish semble faire fuir ses sponsors. Et surtout le recrutement de l’ouvreur irlandais Paddy Jackson qui, avec son partenaire de l’époque Stuart Olding, furent mis en cause dans une affaire d’agression sexuelle survenue en 2016, alors qu’ils étaient avec l’équipe d’Irlande et pour laquelle ils ont été finalement jugés non-coupables en 2018.

C’est en tout cas l’impression que beaucoup d’observateurs ont eu en Irlande la semaine dernière quand le géant de la vente d’objets d’occasion Cash Converters a annoncé qu’il mettait fin à sa collaboration avec le club des London Irish. Dans un communiqué, la firme a précisé que cette décision avait été prise "avant l’annonce de la signature des joueurs en mai 2019, et pour des raisons indépendantes de la signature des joueurs". Tout en ajoutant dans la foulée cette formule pour le moins ambiguë : "En tant que société, nous nous engageons à respecter les normes les plus élevées possible en ce qui concerne nos investissements dans tous les types de parrainage et de collaboration."