Union Bordeaux-Bègles : Picamoles débarque pour une saison

Il y a dix jours, Midi Olympique révélait les contacts entre l’Union Bordeaux-Bègles et Louis Picamoles (qui aura 35 ans vendredi prochain) avant d’annoncer vendredi que le joueur avait été reçu par les dirigeants girondins la semaine passée. Comme expliqué par RMC Sport, l’international français (82 sélections) prendra bien la direction de l’UBB l’été prochain. Le joueur, revenu dans son club formateur de Montpellier en 2017 après être passé par Toulouse et Northampton, avait compris que les décideurs étaient réticents à l’idée de le conserver au terme de son contrat en juin et cherchait à relever un ultime défi. Il l’a trouvé.

Avec les départs de Marco Tauleigne et Beka Gorgodze, celui prévisible de Scott Higginbotham et alors que le club songe à se séparer d’Afa Amosa, le manager Christophe Urios était en quête d’un numéro 8 de haut niveau alors que des bruits irlandais évoquait un intérêt pour l’international du Munster CJ Stander (30 ans ; 46 sélections). Piste qui semble difficile. En attendant, l’UBB accueillera un autre troisième ligne, comme évoqué par L’Équipe, en la personne du prometteur Columérin Bastien Vergnes-Taillefer (23 ans), qui a trouvé un accord pour un contrat de trois ans.

Grenoble : Mulipola a signé deux ans

Selon nos informations, le pilier droit de Newcastle Logovi’i Mulipola (33 ans) va évoluer la saison prochaine du côté de Grenoble. En effet, le joueur, arrivé aux Falcons en provenance de Leicester en 2017, s’est engagé en faveur de l’actuel pensionnaire de Pro D2, qui désire renforcer sa première ligne. Il a ainsi signé un contrat de deux ans avec le FCG. L’international samoan (33 sélections), également connu pour son look plutôt excentrique, possède un solide CV en Premiership. En effet, en prenant aussi en compte son passage à Gloucester lors de la saison 2019-2020, Mulipola totalise près de 130 matchs en première division anglaise.

Perpignan : Walcker a choisi Castres

Indiscutable sur le côté gauche de la mêlée de Perpignan (quatorze titularisations en dix-sept apparitions cette saison), le pilier Quentin Walcker (24 ans) était convoité par plusieurs écuries de Top 14. Les dirigeants de l’Usap, qui souhaitaient le conserver, avaient d’ailleurs récemment compris qu’ils devaient se mettre en quête d’un nouveau joueur à son poste. Alors que Pau et Castres étaient les deux finalistes sur le dossier Walcker, l’intéressé a opté - selon nos informations - pour le CO, qu’il rejoindra donc l’été prochain.

Nouvelle-Zélande : une star de la NRL passe à XV

L’arrière des New Zealand Warriors, Roger Tuivasa-Sheck (27 ans), a annoncé sa signature avec la fédération néozélandaise. Il n’a pas caché qu’il postulait à une place dans le groupe des All Blacks pour la Coupe du monde 2023. Le joueur rejoindra les quinzistes à l’issue de la saison 2021 de NRL. Il jouera avec les Blues. Depuis la signature de Sonny Bill Williams, c’est le plus gros transfert enregistré par le rugby sudiste. TuivasaSheck est international à XIII et il est l’un des tout meilleurs arrières de la NRL. Dans le passé, il a remporté un titre avec les Roosters de Sydney à l’âge de 19 ans. Lors de la récente intersaison, il s’est entraîné avec les Black Seven.