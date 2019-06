Il devient ensuite entraîneur des avants de l’équipe pro de 2007 à 2015 et participe à la montée du Club en Top14 en 2012 (il est d’ailleurs distingué cette année-là comme meilleur Staff de ProD2 avec Franck Corrihons et Fabrice Landreau). Une mis- sion qu’il arrête en décembre 2015. Il n’a toutefois jamais quitté la maison "Rouge & Bleu" puisqu’il s’est occupé ces 3 dernières saisons des Espoirs du Club.

Sylvain aura en charge les Avants du FCG pour la saison prochaine et collaborera avec l’ensemble du Staff (Stéphane Glas, Cyril Villain, Jérôme Vernay et Jean Noël Perrin) à l’animation offensive ainsi que la défense. Jean Noël Perrin conserve quant à lui sa mission d’entraîneur de la mêlée. Le FCG aura donc l’année prochaine un staff 100 % régional avec des entraîneurs qui ont, à l’exception de Stéphane Glas (Bourgoin), tous porté le maillot du FCG. Sylvain Begon sera à 100 % au FCG puisqu’il a annoncé à la Fédération Française de Rugby qu’il ne s’occupera pas des U20 l’année prochaine comme cela était initialement prévu.

"C’est un immense plaisir pour moi d’accepter la mission qui m’est confiée. Ce n’est pas vraiment un retour pour moi puisque je n’ai jamais quitté le Club. Je travaille depuis 3 ans avec Franck Corrihons et l’ensemble des éduca- teurs et responsable la filière formation sur les jeunes et cela fait parfaitement écho avec ce que nous voulons mettre en place sur l’équipe professionnelle. Je connais bien le club mais aussi tous les membres du staff professionnel et je n’ai aucun doute sur le fait que nous puis- sions ensemble unir nos forces au service de notre équipe." se réjouit Sylvain Begon, entraineur des avants du FCG.

"Nous sommes vraiment très heureux d’avoir pu trouver un accord avec Sylvain pour qu’il puisse intégrer notre staff professionnel. Syl- vain a toujours été au service du Club et je pense profondément qu’il était la personne idéale pour le projet que nous souhaitons mettre en place qui plus que jamais s’appuiera sur la formation qu’il connaît très bien." Michel Martinez, Président du FCG.