La Rochelle : Bourdeau devrait prolonger

À 28 ans, le flanker du Stade rochelais Rémi Bourdeau (1,94 m et 104 kg) semble arriver à maturité. Excellent depuis le début de saison, nouvel homme de base du système rochelais, Bourdeau devrait bientôt prolonger son contrat en Charente-Maritime de deux saisons supplémentaires, comme indiqué par RMC Sport. Pour le club de Vincent Merling, il était important de sécuriser au plus vite le contrat d’un des joueurs du club les plus courtisés. De fait, Montpellier s’intéressait de très près depuis quelques mois au profil de Rémi Bourdeau, comme révélé dans ces colonnes. Pour rappel, ce troisième ligne est arrivé à La Rochelle il y a trois saisons en provenance de Béziers (Pro D2), où il avait jusque-là réalisé l’essentiel de sa carrière professionnelle.

Montpellier : Brennan arrive à Brive

À 22 ans, Daniel Brennan (1,92 m et 130 kg) fait toujours partie des grands espoirs du rugby français au poste de pilier. Vainqueur de la Coupe du monde des moins de 20 ans avec les Bleuets, le fils de l’ancien flanker du Stade toulousain (Trevor, aujourd’hui âgé de 47 ans) a néanmoins peu de temps de jeu à Montpellier, où il est barré par Mohamed Haouas, Antoine Guillamon et Titi Lamositele. Dès lors, Daniel Brennan va finir la saison à Brive, comme le MHR l’a officialisé samedi. Ce sera, pour lui, une bonne occasion de relancer une carrière à l’arrêt depuis quelques mois.

Racing 92 : Russell vers une opération ?

Mauvaise nouvelle pour le Racing 92 et l’Écosse : Finn Russell est sorti blessé, samedi, lors du match au pays de Galles comptant pour la dernière journée du Tournoi des 6 Nations. « Finn a été pris dans un plaquage et sa jambe est partie en travers, a expliqué le sélectionneur écossais Gregor Townsend. Il a ressenti quelque chose au niveau de ses adducteurs ou de l’aine. C’est identique à ce que Grant Gilchrist avait eu avec Edimbourg. Il pensait que ça allait passer mais ça n’avait pas été le cas et il avait dû être opéré. » La crainte d’une absence longue durée pour le 10 du Racing 92 existe bel et bien. Côté écossais, les soucis sont multiples car le remplaçant de Russell, Adam Hastings, est touché à une épaule. Stuart Hogg a dépanné à l’ouverture en fin de match tandis que Duncan Weir est en réserve.