Transferts - Bayonne : un membre du staff prolongé, trois arrivées

Côté joueur et toujours selon Sud Ouest, Saofai Alofa Alofa (Harlequins) et André Gorin (Massy) se sont également engagés en faveur du club basque, pour deux saison à compter de juillet 2019. Le quotidien régional évoque enfin la venue de l'ouvreur Hansie Graaff. Selon nos informations, celui-ci est toujours sous contrat à Massy et n'aurait encore signé aucun engagement en faveur de l'Aviron.