Matt Fagerson : ferrailleur héroïque

" C’est assez fou, nous avons construit un groupe depuis deux ans et je pense que c’est probablement l’aboutissement de tout notre travail. À 17-10 contre nous, nous n’avons pas paniqué, alors il fallait tenter de bien sortir de notre camp, de remonter le terrain et de leur mettre la pression. "

Chose rare, le joueur a tenu à rendre hommage à un partenaire, Finn Russell en l’occurrence, alors qu’on ne lui demandait rien. " Je pense que son jeu au pied est probablement le meilleur au monde, il l’a montré lorsqu’il a fait une passe au pied pour Duhan (van der Merwe) et ensuite une deuxième pour Darcy (Graham). C’est incroyable de jouer avec lui, cela enlève beaucoup de pression pour nous, les gros. " Matt Fagerson est en train de former une solide fratrie internationale avec son frère, le pilier Zander. Les deux sortent de la High School of Dundee, un établissement réputé qui avait déjà fourni un sélectionneur à l’Écosse (Franck Hadden dans les années 2000). Il fréquente l’équipe nationale depuis trois ans et demi (2018). À l’époque, il n’avait même pas vingt ans, fait très rare pour un avant (deux cas seulement en 67 ans).

C’est vrai jusqu’à présent, on avait peu parlé de lui en France, mais depuis l’automne 2020, Townsend en fait un de ses cadres. Avec son frangin, ils sont partis pour tutoyer les recors de " double sélection ".

Cobus Reinach : puissance trois !

Comme il nous l’a confié samedi soir après la victoire bonifiée contre Pau, Cobus Reinach sent que ses jambes sont celles d’un gamin de 21 ans et cela se voit.

Contre la Section paloise, Reinach a signé un triplé, portant son total personnel à huit réalisations toutes compétitions confondues : " Ce n’est pas toujours facile de se porter à son soutien ! souriait son capitaine Yacouba Camara. C’est souvent le rôle des trois-quarts d’ailleurs. Il est l’un des plus rapides de l’équipe, il a été chronométré à 36 km/h je crois… On le voit bien sur ses interceptions ou ses franchissements. C’est vraiment un atout pour nous ". Même écho du côté d’Olivier Azam, entraîneur en charge des avants héraultais : " Cobus, c’est un puncheur. C’est un mec qui peut faire des différences. " Le pire, c’est qu’à en croire le technicien, Reinach n’était pas à 100 % ! " Toute la semaine, il a été en délicatesse avec un ischio, on l’a préservé. Le staff médical a fait un super boulot et lui a été hypersérieux et professionnel pour être en mesure d’abattre un tel boulot. Disons qu’il a atteint sa limite par rapport à la blessure dont il souffrait. Mais si sa limite est à trois essais… ça va ! " plaisantait celui que l’on surnomme " Z ".

Cobus Reinach marqua notamment après une pénalité jouée rapidement, sa " spéciale ", selon Camara : " Il surprend les adversaires, à l’image de sa pénalité rapidement jouée. Il adore jouer dans l’euphorie. C’est un joueur qui aime la vitesse, qui aime l’action. Il joue de façon instinctive. Là, sur ce coup-là, j’aurais mis ma main à couper qu’il allait la jouer vite. " Et le capitaine de prolonger son propos par une comparaison avec une référence au poste : " On le retrouve souvent à l’intérieur comme Antoine Dupont. Ces joueurs sont très rapides et se portent tout le temps au soutien. " Une comparaison que l’intéressé refusera poliment (lire page 18), insistant sur le fait qu’il ne veut ressembler à personne. Toujours est-il qu’en termes de talent et d’efficacité, la comparaison tient entre les deux hommes.