"Evidemment, ce fut un match difficile. Vraiment difficile. On savait qu’ils viseraient les points chauds, les rucks pour venir gratter les ballons. Bravo à eux, ils ont su si bien le faire. Ils ont des gratteurs de premier plan. Nous n’avons pas été assez bons dans ce secteur et ça nous a coûté cher. C’est décevant, surtout quand on sait qu’on s’était préparé à faire face. Je le répète, bravo aux Français, ils avaient un plan de jeu et l’ont bien exécuté.Si je dois trouver une différence entre les Français de 2022 et de 2021, je dirais qu’ils sont de plus en plus précis. On voit bien qu’ils ont un plan de jeu bien établi et qu’ils le maîtrisent à fond. On voit aussi qu’ils ont des joueurs qui individuellement sont au-dessus du lot. Ils nous ont dominés largement aujourd’hui. Je ne cherche pas d’excuse.”