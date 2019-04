Toulouse en demi-finale de Champions Cup, O'Gara dit non au XV de France... Les 5 infos du week-end

Le Stade Toulousain fut grandiose

Malgré le carton rouge infligé à Zack Holmes dès la 22e minute, le Stade Toulousain s'est imposé en quart de finale de la Champions Cup (21-22) face au Racing 92. Emmenés par un Antoine Dupont de gala, les Rouge et Noir filent en demi-finale ou ils retrouveront le Leinster à l'Aviva Stadium.

Champions Cup - Toulouse contre le Racing 92Icon Sport

Challenge Cup : Les clubs français brillent

Les Rochelais se sont assez largement imposés à Marcel Deflandre face aux Bristol Bears (39-15) en inscrivant 5 essais. L'arrière des maritimes Vincent Rattez a effectué une prestation de haut vol. Dans tous les bons coups, il fut récompensé par un essai en fin de match (74e).

De leur côté, les Clermontois ont disposé de Northampton (61-38) dans un match complètement fou. Les Jaunards ont inscrit huit essais dont deux triplés de Damian Penaud et Peter Betham.

Les deux clubs français filent en demi-finales.

Massy relégué en Fédérale 1

Après une nouvelle défaite sur sa pelouse face à Montauban (19-22), les Massicois sont officiellement relégués en Fédérale 1. Avec 24 points de retard sur le premier non-relégable Colomiers, les banlieusards parisiens ne peuvent plus combler leur retard lors des quatre dernières journées de championnat. Après deux saisons en Pro D2, ils devront repartir à l'échelon inférieur dès l'année prochaine.

Vidéo - Montauban assure son maintien et envoie Massy en Fédérale 1 02:49

O'Gara dit non à l’Équipe de France

Approché pour intégrer le staff du XV de France jusqu'au mondial japonais, le technicien irlandais a finalement décliné. Sur la station néo-zélandaise "Radio Sport", il a déclaré qu'il souhaitait plutôt rejoindre le staff des All Black en cas de départ de Scott Robertson. Après l'échec Galthié, qui pourrait réellement venir en aide au XV de France ?

La FFR saisit la justice contre les propos homophobes des Bayonnais

La Fédération française de rugby a saisit le procureur de la République après la vidéo attribuée à des supporters de Bayonne proférant des chants homophobes à l'encontre du président de Biarritz Jean-Baptiste Aldigé. Après la plainte déposée par ce dernier, la FFR souhaite marquer le coup et "marquer son engagement pour la lutte contre l'homophobie". Dans la vidéo incriminée, on pouvait entendre plusieurs personnes chanter : "Et Aldigé c'est un pédé, et les Biarrots c'est des pédés".